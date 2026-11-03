Comunidad construyó vivienda para 2 adultos mayores en San Carlos

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La iniciativa de una comunidad para construirle una vivienda a dos adultos mayores en San Carlos, identificados como Don José y Don Segundo, conmovió a vecinos de Ciudad Quesada y a empresas que en solo tres meses levantaron la casa.

A las ayudas se sumó la Fundación Monge, que les donó todo el menaje de la nueva vivienda, desde lavadora, refrigeradora y un juego de sillones, hasta una pantalla de 43 pulgadas, cocina eléctrica y otros electrodomésticos, mientras que televidentes también colaboraron con donaciones enviadas por medio de Sinpe Móvil.

Los adultos mayores, que enfrentaban serias limitaciones económicas y vivían en muy malas condiciones, ahora dormirán en una casa segura y equipada gracias al esfuerzo y la solidaridad de la comunidad.