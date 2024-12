Grupo Repretel informa a sus socios comerciales, clientes y al público en general que, este fin de semana, una parte de nuestros sistemas fue víctima de un ataque cibernético perpetrado por una organización criminal internacional. Este ataque forma parte de una serie de incidentes que han afectado, al menos, a diez empresas en Costa Rica y más de doscientas en México en las últimas 24 horas.

Al tener conocimiento del ataque, los departamentos de Operaciones y Tecnologías de la Información de Repretel activaron inmediatamente los protocolos de seguridad, desconectando de manera preventiva todos nuestros sistemas para evitar una afectación mayor en los servidores de Repretel, Central de Radios y Nova Cinemas. Gracias a estas acciones y a nuestro protocolo interno de respuesta, la mayoría de nuestros servicios continuaron operando con normalidad durante el fin de semana.

Una vez implementadas las medidas de seguridad necesarias, se presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se notificó al Centro de Respuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), así como a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Actualmente, estamos trabajando en conjunto con las autoridades para determinar si alguna información sensible ha sido comprometida. No obstante, hasta el momento no se ha detectado ninguna evidencia de tal afectación.

En este momento, garantizamos que todos nuestros sistemas están funcionando con normalidad y que las operaciones de Repretel, Central de Radios y Nova Cinemas continúan sin interrupciones.