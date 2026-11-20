Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Los tamales se mantienen como el platillo infaltable de la Navidad, aunque cada vez son menos las familias que los preparan en casa y más las que prefieren comprarlos, con una producción que se concentra en fábricas que elaboran miles de unidades cada año.

Una encuesta de la Universidad de Costa Rica reveló para 2020 que solo un 30 % de las familias consultadas hacía sus propios tamales, mientras que alrededor del 60 % pensaba consumirlos en diciembre.

En Aserrí, un negocio prepara hasta 10 mil piñas de tamales por semana y da empleo a 30 familias, una producción que se mantiene todo el año y que, según sus responsables, aumenta porque las familias se ahorran tiempo y una inversión grande.

La versión tradicional llevaba el llamado pipián, una salsa con semillas de ayote que sustituía al achiote, y aunque son menos, aún hay familias que conservan la tradición de las tamaleadas, en las que todos participan desde amarrar los tamales hasta cocinarlos en la cocina de leña.

El nombre tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto, y el alimento tiene un origen de más de 4 mil años.