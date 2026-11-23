Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Las ofertas de Viernes Negro y Cyber Monday pueden convertirse en una tentación para quienes buscan aprovechar los descuentos.

Sin embargo, detrás de muchas compras impulsivas intervienen las emociones, la publicidad y el temor a perder una oportunidad. Así lo explicó Rigoberto Salazar, psicólogo y máster en finanzas, quien analizó qué ocurre en nuestro cerebro cuando encontramos promociones como «50% de descuento» o «solo por hoy».

El especialista señaló que los seres humanos somos insaciables y que, en general, no tenemos una buena educación financiera.

A esto se suma que muchas veces dejamos que las emociones gobiernen nuestras decisiones. La tristeza, el estrés o la frustración pueden llevarnos a comprar productos que realmente no necesitamos.