Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El complejo Artes reunirá escuelas artísticas y agrupaciones nacionales en El Salvador, como parte de un proyecto que amplía la infraestructura educativa cultural.

El proyecto contempla cuatro edificios en el sector de la antigua embajada de Estados Unidos, distribuidos en dos terrenos adquiridos por el Gobierno con fondos propios.

La infraestructura albergará al Ballet Nacional de El Salvador, el Ballet Folclórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza.

También recibirá a la Orquesta Sinfónica de El Salvador y a Banda El Salvador.

El diseño incorpora ambientes especializados para música, danza, teatro y artes visuales, además de talleres de dibujo, pintura, escultura y cerámica.

Asimismo, el complejo dispondrá de aulas adaptadas para niños de primera infancia, salas de ensayo, espacios para percusión y coro.

La propuesta incluye estudios de grabación y talleres de vestuario para complementar las actividades de formación artística.

El proyecto también contempla cambios en la enseñanza. La institución responsable rediseñará los programas académicos de todas las escuelas nacionales de formación artística.

En la Escuela Nacional de Música, este proceso ya comenzó, mientras que la Escuela Nacional de Danza identificó a la Royal Academy of Dance como aliada.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de las escuelas nacionales y una ruta de formación que permita avanzar hacia especializaciones.

Según la información difundida en la presentación del proyecto, desde 2027 las escuelas nacionales de Música y Danza funcionarán en nuevas sedes acondicionadas en San Salvador.

Mientras continúa el desarrollo de Artes, 15 espacios del territorio salvadoreño serán remodelados para funcionar como sedes regionales y municipales de formación artística.