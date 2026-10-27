Compartirán información sobre procedimientos en centros de salud públicos y privados

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El nuevo reglamento que permitirá compartir información sobre procedimientos realizados en centros de salud públicos y privados promete una atención más ágil y evitar trámites duplicados para los usuarios del sistema.

Carlos Morales, Director de Gobernanza Digital MICCIT, informa que “vamos a crear una infraestructura segura segura para poder compartir estos datos. Lo segundo es que las personas van a tener derecho y control sobre sus datos clínicos”.

Se espera que esta medida de compartir información entre centros de salud públicos y privados funcione como una herramienta para agilizar la atención médica en el país.