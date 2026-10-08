¿Cómo se puede tratar un dolor de manera integral? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

En algunos casos, tratar el dolor ya no es suficiente, sino que se debe rastrear el origen y plantear un tratamiento integral.

El Dr. Ángel Baltodano explica que tratar el dolor con analgésicos comunes deja de ser suficiente cuando el malestar dura más de tres meses.

Cuando el dolor persiste más allá del tiempo, deja de funcionar como simple señal de alarma y se convierte en una enfermedad.

El especialista detalla que las sensaciones de ardor, hormigueo, pinchazos o descargas eléctricas son causadas por un fallo en el sistema nervioso.