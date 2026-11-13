Cómo se comporta los derivados de la caña de azúcar

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Los derivados de la caña de azúcar y su comportamiento en el cuerpo son analizados por la nutricionista Raquel García Quirós, oriunda de Turrialba.

La especialista explica qué beneficios recibe el organismo al masticar un trozo de caña natural y cómo influye la fibra de la caña fresca frente a un vaso de jugo o una cucharadita de azúcar en el café.

También aborda si la tapa de dulce y el azúcar crudo aportan vitaminas y minerales significativos o si siguen contando como azúcares libres para el metabolismo.