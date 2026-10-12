¿Cómo saber si tiene tumores en la matriz? Un doctor explica el tema

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Hasta una de cada cinco mujeres puede tener miomas uterinos, que son tumores que crecen en la matriz, y aunque son benignos, pueden provocar secuelas negativas si no se controlan o si alcanzan un tamaño o localización importantes.

El Dr. Sergio Ávila Darcia explica qué es exactamente un mioma y por qué se forma.

El especialista aclara que su riesgo de malignidad es bajo, y que su impacto en la salud depende de su cantidad, tamaño y ubicación dentro del útero.

Además, detalla que los miomas submucosos se desarrollan bajo el revestimiento interno del útero y provocan sangrados abundantes,