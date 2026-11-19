Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Los quesos, las mantequillas y otros productos lácteos elaborados de manera artesanal mantienen vivas las recetas y los sabores tradicionales de Costa Rica.

El productor Francisco Javier Sánchez Rojas y la chef Marianela Sánchez Ramírez compartieron recomendaciones para reconocer estos productos y utilizarlos en preparaciones inspiradas en la cocina de las abuelas.

Desde una finca ubicada en Salcedo de Alajuela, Sánchez Rojas elabora diferentes variedades de queso. Entre ellas destaca el queso tierno, cuya textura puede presentar pequeños orificios como característica de una fabricación natural.

También mostró el queso palmito, conocido por su capacidad de estirarse y por su textura y sabor tradicionales.