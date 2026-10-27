¿Cómo reconocer las emociones que llevamos acumulando? Una psicóloga da las claves

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Reconocer las emociones que llevamos acumulando es clave para evitar que la tristeza se convierta en aislamiento, el miedo afecte las decisiones y el resentimiento deteriore las relaciones, según explica la psicóloga Yorley Ureña.

La especialista detalla por qué tantas personas aprenden a reprimir sus emociones desde la infancia, cómo identificar que se está acumulando tristeza, enojo, miedo o resentimiento, y qué ocurre en la conducta y el bienestar cuando se evitan las emociones dolorosas.

Ureña también ofrece ejercicios concretos para reconocer, expresar y procesar las emociones sin dejarse dominar por ellas, y explica cuándo conviene buscar ayuda psicológica profesional.