¿Cómo elegir un conjunto que estilice su figura? Estas opciones serán infaltables en su clóset

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Elegir un conjunto que estilice la figura según el tipo de cuerpo es la clave que Karen Montes comparte para lucir bien en las distintas actividades.

La especialista en moda revela qué tipo de conjuntos están en tendencia y cómo seleccionar uno según el cuerpo de cada persona, además de las ocasiones para usarlos.

Montes también detalla qué accesorios se pueden combinar con estos conjuntos para completar el look y convertirlos en opciones infaltables en el clóset.