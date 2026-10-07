¿Cómo cuidar la piel con ingredientes naturales?

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Vanessa Latino, experta en cosmética natural, explica qué le ocurre a una piel delicada cuando se expone a productos agresivos y por qué la cosmética natural es una alternativa, qué diferencia a una piel delicada por genética de la que se daña por el sol o por la edad.

Además, la especialista detalla qué ingredientes naturales son los más nobles para este tipo de piel, por qué la rosa mosqueta es tan valorada en el cuidado de la piel y cómo se utiliza en el cuidado del rostro.

Asimismo, explica qué beneficios aportan los pétalos de rosa, qué propiedades tiene el arroz y cómo se prepara un producto a base de arroz en casa.