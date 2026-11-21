Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El programa Pelando el Ojo está cerca de cumplir su 25 aniversario y su director, Norval Calvo, junto al elenco, cuenta todos los detalles de la celebración.

Norval inició el programa junto a Froylán Bolaños, y hoy figuras como Gustavo Ramírez, Cristian Hernández, Marcos Agüero, Katherinne González, Edson Picado, Vinicio “Nicho” Vargas, Cristian Tristán, María Paula Villalobos y Joseph Arguedas integran el equipo.

La celebración será el jueves 26 de noviembre en el Teatro Popular Melico Salazar, a las 7:00 p. m., en La Uruca, San José.