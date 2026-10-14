¿Cómo cambia el corazón cuando hacemos ejercicio? Un doctor explica el tema

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El corazón también se entrena, y una vida activa produce cambios positivos en su funcionamiento que se reflejan en la salud general del organismo.

El Dr. Gustavo Montero, especialista en medicina deportiva, explica que cuando se realiza actividad física, el corazón se fortalece, bombea más sangre y mejora la circulación y la oxigenación de los tejidos.

El especialista detalla que realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana equivale a unos 30 minutos de cinco días a la semana.