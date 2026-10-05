¿Cómo actúan los medicamentos que reducen el apetito?

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Las medicinas para bajar de peso pueden tener efectos muy diferentes, por ejemplo, suprimir el apetito, bajar el azúcar o quemar grasa, y conocer cómo actúa cada tipo es clave para elegir el tratamiento adecuado según la condición de salud de cada persona.

El Dr. Mario Sánchez, farmacéutico, explica que los análogos GLP-1 imitan las hormonas intestinales y reducen el apetito.

Los moduladores del apetito disminuyen el apetito y los antojos; los inhibidores de la absorción de grasas impiden que el intestino absorba grasas; y las pastillas para la función tiroidea ayudan con las hormonas descontroladas.

Asimismo, el especialista detalla cómo saber cuál es el mejor tratamiento según la condición de salud, si estos tratamientos se toman en ayunas o con alimentos, y por qué algunas pastillas no se pueden mezclar con leche o alcohol.