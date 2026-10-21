Comercios ya arrancaron con ofertas del Viernes Negro

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Los comercios ya arrancaron con las ofertas del Viernes Negro, aun cuando falta poco más de un mes para esa fecha.

Además, el MEIC ha recibido un total de 2.613 denuncias de consumidores en lo que va del año, cifra que se enmarca en el contexto de estas promociones.

Las autoridades instan a la población a conocer los derechos que amparan a los consumidores frente a las ofertas y a los eventuales problemas que puedan surgir.

Cynthia Zapata, de Dirección de apoyo al consumidor, advierte “que no le digan que si no compra en oferta o promoción, tiene menos garantía que la que tiene el producto regularmente”.