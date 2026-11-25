Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Unas 30 personas fueron tomadas como rehenes durante un intento de asalto a un vehículo transportador de valores en un supermercado Éxito, en Cartagena, Colombia.

La emergencia se prolongó por más de 17 horas y generó un amplio despliegue policial y militar.

Durante las primeras horas del operativo, las autoridades liberaron a 10 personas, entre ellas nueve mujeres adultas mayores.

Sin embargo, los demás rehenes permanecieron dentro del establecimiento mientras los agentes negociaban con los presuntos delincuentes, quienes rechazaron la propuesta de entregarse.

Finalmente, una operación conjunta de la Policía Nacional y las fuerzas militares permitió rescatar a todas las personas que continuaban retenidas.

Uno de los presuntos delincuentes murió durante el operativo, mientras que los demás fueron detenidos, según el reporte de las autoridades.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella se trasladó hasta Cartagena para coordinar acciones con los mandos policiales y militares.

Además, descartó la participación de grupos terroristas y aseguró que su gobierno responderá con firmeza ante las organizaciones criminales.