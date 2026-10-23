Colisión múltiple provoca largas presas en Ruta 27

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una colisión múltiple provoca largas presas en la Ruta 27, a la altura de La Guácima de Alajuela. Según el reporte accidente ocurrió en sentido hacia Orotina.

Imágenes del accidente en Ruta 27

Según muestran las imágenes compartidas por la página Waze Costa Rica, al menos dos vehículos livianos y un tráiler estarían involucrados.

Largas presas

El reporte indica que hay paso denso por el sitio. Se le pide a los conductores que deben pasar por el sitio, tomar las previsiones del caso.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.