Colisión múltiple mantiene colapsada la Ruta 27

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Una colisión múltiple que se presentó en horas de la madrugada en Escobal de Atenas, mantiene colpsada la Ruta 27.

¿Qué pasó?

Se presentó un colisión múltiple. Dos camiones y un vehículo liviano estarían involucrados en el choque.

Largas presas en la Ruta 27

Videos muestran la afectación en el tránsito debido al accidente.

Se pide a los conductores tomar las prevenciones del caso, ya que hay un importante congestionamiento vial hacia Caldera como para San José.

Información en desarrollo.

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