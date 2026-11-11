Colisión múltiple mantiene colapsada la Ruta 27

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Una colisión múltiple que se presentó en horas de la madrugada en Escobal de Atenas, mantiene colpsada la Ruta 27.
Se presentó un colisión múltiple. Dos camiones y un vehículo liviano estarían involucrados en el choque.
Videos muestran la afectación en el tránsito debido al accidente.
Se pide a los conductores tomar las prevenciones del caso, ya que hay un importante congestionamiento vial hacia Caldera como para San José.
Información en desarrollo.
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