Colisión múltiple mantiene colapsada la Ruta 27

Video muestra la afectación en el tránsito.

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Una colisión múltiple que se presentó en horas de la madrugada en Escobal de Atenas, mantiene colpsada la Ruta 27.

¿Qué pasó?

Se presentó un colisión múltiple. Dos camiones y un vehículo liviano estarían involucrados en el choque.

Largas presas en la Ruta 27

Videos muestran la afectación en el tránsito debido al accidente.

Se pide a los conductores tomar las prevenciones del caso, ya que hay un importante congestionamiento vial hacia Caldera como para San José.

Información en desarrollo.

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