Choque múltiple deja a personas prensadas

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una colisión de tres vehículos en la Ruta 1 movilizó a la Cruz Roja Costarricense la tarde de este martes.

El reporte preliminar señala que hay personas atrapadas dentro de los automotores involucrados.

La emergencia se reportó cerca de las 3:00 p. m., aproximadamente a un kilómetro después del peaje de Naranjo, en sentido hacia San Ramón.

Ese punto corresponde a la ubicación inicial que recibieron los equipos de atención.

Sin embargo, el reporte no detalla cuántas personas permanecían dentro de los vehículos ni cuál era su condición.

Cruz Roja moviliza ambulancias y recursos de rescate

La Cruz Roja Costarricense indicó que movilizó recursos de rescate, dos unidades operativas y tres ambulancias para atender la emergencia sobre esta carretera.

La institución informó sobre ese despliegue como parte de la respuesta al accidente.

Por el momento, la información compartida no incluye un balance definitivo de pacientes ni precisa si los socorristas realizaron traslados a centros médicos.

Asimismo, el reporte inicial no especifica en cuáles de los tres vehículos se encontraban las personas atrapadas.

Estos detalles quedan pendientes de ampliación por parte de los equipos que atienden el caso.

Esta noticia se actualizará conforme las autoridades comuniquen nuevos detalles sobre el rescate, la condición de los pacientes y la situación en la vía.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.