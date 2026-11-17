Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Una colisión entre vehículos dejó un fallecido en carretera la mañana de este 17 de noviembre en sector de Campo 5, Cariari.

Hecho se reportó a eso de las 7:00 a.m.

¿Qué pasó?

Se dio el choque entre un carro y una moto.

Imágen del accidente que dejó un fallecido

Ya Cruz Roja y Fuerza Pública se encuentran en el sitio, para atender el incidente.

¿Qué se sabe sobre la persona sin signos vitales?

De momento, se conoce que la víctima mortal sería un joven, de aproximadamente 28 años.

Información en desarollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.