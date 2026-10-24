Colisión entre dos vehículos genera presas en Ruta 27

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Durante la mañana de este 24 de octubre se presentó la colisión entre dos vehículos en Ruta 27. Dicho accidente genera largas presas.

¿En qué sector de Ruta 27 se presentó el accidente?

Unos metros antes de Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, en Turrucares.

Presas en el sitio

La colisión entre los vehículos se dio en un carril en específico, por lo que el paso se encuentra regulado. Se pide a los conductores tomar las previsiones del caso.

*Información en desarrollo.

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