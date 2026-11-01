Colisión entre dos vehículos deja una mujer fallecida

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Una mujer resultó fallecida tras un accidente entre dos vehículos en el sector de Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste.

Hecho se reportó en horas de la noche de este 31 de octubre.

¿Qué pasó?

Según el reporte de la Cruz Roja, atendieron la colisión entre dos vehículos.

Mujer fallecida

A la llegada de los cuerpos de emergencia, valoraron a una mujer adulta, quien fue declarada sin signos vitales.

¿Se sabe quién es la víctima mortal?

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha emitidio detalles sobre el incidente.

Foto con fines ilustrativos.

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