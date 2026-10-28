Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Los colegios privados podrán elegir su propio calendario escolar, pero deberán realizar las pruebas nacionales en las fechas que indique el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El calendario que presentó el MEP este martes aplicará únicamente para los colegios públicos, mientras que los centros privados mantendrán sus propios calendarios y algunos iniciarán lecciones desde enero o febrero, según explicó Gerardo Arroyo, presidente de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP).

Las pruebas estandarizadas nacionales se aplicarán en las mismas fechas para estudiantes de centros públicos y privados: las diagnósticas en marzo, la de escritura entre mayo y junio, las de lenguas extranjeras entre junio y julio y las sumativas en octubre.