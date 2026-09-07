Colegio de Veterinarios alerta por casos de amenazas y extorsiones a profesionales

Según lo confirmado por el Colegio de Veterinarios, la profesional Jennifer Brenes no habría sido la única en recibir amenazas y extorsiones por parte de clientes.

La institución ha manifestado que, en ocasiones anteriores, han tenido conocimiento de más casos similares que afectan a otros médicos veterinarios.

“Nos estamos moviendo para generar protocolos de seguridad y de gestión en estos ambientes hostiles. Nosotros también hemos estado expuestos en el pasado a algunas situaciones adversas y hostiles dentro de la organización”, sostuvo Silvia Coto, presidenta del Colegio de Veterinarios, tras la agresión contra Brenes.

Ante esta situación, el gremio se mantiene alerta y llama a las autoridades a atender esta problemática que vulnera la seguridad de los profesionales.