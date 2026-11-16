Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva manifestó su pesar e indignación por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde de este lunes.

La organización de periodistas señaló que, según las evidencias conocidas hasta ahora, el crimen podría tratarse del “silenciamiento de una voz disidente” en Costa Rica, debido a que Rodríguez utilizaba información relacionada con el crimen organizado en el país.

El periodista falleció tras un ataque armado en la ruta 32, en el sector de Santo Domingo de Heredia.

Los primeros reportes indican que, al parecer, los atacantes dispararon desde una motocicleta contra el vehículo en el que viajaba la víctima.

Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar la dinámica de los hechos.

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