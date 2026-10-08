Cohete construido por 35 estudiantes ticos competirá en México

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un cohete construido por 35 estudiantes costarricenses competirá en México y puede alcanzar los 450 kilómetros por hora, según la información sobre el proyecto estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

Se llama Miravalles y representará al país en la competencia Baja Rocket Science 2026, donde tiene como objetivo alcanzar un apogeo de 1.000 metros tras casi un año de trabajo.

El cohete mide 2 metros con 18 centímetros, pesa 12 kilos, y en la competencia evaluará el comportamiento de cultivos de cianobacterias durante las condiciones de vuelo, según la información del proyecto.