CNFL inició su intervención en proyecto de iluminación del Parque La Sabana

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) inició su intervención en el proyecto de iluminación del Parque La Sabana, que incluye la construcción de la red eléctrica subterránea.

Estas acciones abarcan desde la estatua de León Cortés hasta el Estadio Nacional, según detalló la institución encargada de la obra.

Se prevé que para final de año, la compañía deje instalados 108 postes ornamentales, entre los 4 y 9 metros de altura, y 142 luminarias de tecnología LED con potencias entre los 75 y 100 watts.

Al respecto, Steven Sánchez, del proyecto de iluminación de la CNFL, indicó que doce personas trabajan diariamente en la instalación de cables, postes y transformadores.

Asimismo, explicó que entre dos y tres personas se encargan de la supervisión y la ejecución de la obra civil, incluidos los inspectores de instalaciones subterráneas y de obra civil, así como el personal de inspección eléctrica.