Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre las desconexiones del servicio eléctrico por falta de pago que realizará del 19 al 23 de octubre de 2026 en diferentes comunidades.

Las zonas anunciadas por la CNFL

Según el aviso de la entidad, estas son las comunidades donde se programan las suspensiones:

San José: Mata Redonda, Sabana, Rohrmoser, Hospital, La Castellana, barrio Los Ángeles, barrio San Bosco, Hatillo, Sagrada Familia, San Sebastián y Colonia Kennedy.

Mata Redonda, Sabana, Rohrmoser, Hospital, La Castellana, barrio Los Ángeles, barrio San Bosco, Hatillo, Sagrada Familia, San Sebastián y Colonia Kennedy. La Unión: San Diego, Tres Ríos y Río Azul.

San Diego, Tres Ríos y Río Azul. Desamparados: Linda Vista, Tarbaca y Salitrillos.

Linda Vista, Tarbaca y Salitrillos. Alajuelita: barrio Corazón de Jesús, barrio Mercedes, San Felipe, Alajuelita, San Josecito y San Antonio.

barrio Corazón de Jesús, barrio Mercedes, San Felipe, Alajuelita, San Josecito y San Antonio. Moravia

Santo Domingo

Goicoechea

La institución recordó a los usuarios la importancia de mantener sus pagos al día para evitar la suspensión del servicio eléctrico y las molestias que esta puede ocasionar.

Por: Camila Rosales Méndez

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