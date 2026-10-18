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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre las desconexiones del servicio eléctrico por falta de pago que realizará del 19 al 23 de octubre de 2026 en diferentes comunidades.
Según el aviso de la entidad, estas son las comunidades donde se programan las suspensiones:
La institución recordó a los usuarios la importancia de mantener sus pagos al día para evitar la suspensión del servicio eléctrico y las molestias que esta puede ocasionar.
Por: Camila Rosales Méndez
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