CNE declara alerta verde en gran parte del país

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre una nueva alerta verde en gran parte del territorio nacional debido a las lluvias.

Según informó la entidad, esta medida responde específicamente a la Onda Tropical N.° 48 y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

Las regiones que se encuentran bajo alerta verde son:

Zona Norte

Vertiente del Caribe

Valle Central

Pacífico Central

Pacífico Sur

Finalmente, la institución también reporta altos niveles de saturación de suelos y cuencas, una condición que puede facilitar la ocurrencia de fenómenos como deslizamientos e inundaciones.

Por: Camila Rosales Méndez

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