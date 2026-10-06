CNE analiza si declara alerta roja por afectaciones al país

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Debido a los impactos de un fenómeno, la Comisión nacional de Emergencias (CNE), no descarta valorar una alerta roja en el país.
Se trata de El Niño.
Las autoridades recopilan información de las pérdidas y los daños por El Niño, y mantienen acciones para atender las afectaciones.
Solicitan a la población a registrar afectaciones y acudir a las instituciones para reportar los daños y obtener atención.
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