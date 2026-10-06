CNE analiza si declara alerta roja por afectaciones al país

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Debido a los impactos de un fenómeno, la Comisión nacional de Emergencias (CNE), no descarta valorar una alerta roja en el país.

¿Qué fenómeno?

Se trata de El Niño.

Recopilan información

Las autoridades recopilan información de las pérdidas y los daños por El Niño, y mantienen acciones para atender las afectaciones.

Solicitud de la CNE

Solicitan a la población a registrar afectaciones y acudir a las instituciones para reportar los daños y obtener atención.

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