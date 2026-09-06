Club de Primera División anuncia inesperada salida

El Club Sport Herediano anunció una inesperada salida dentro de su estructura deportiva luego de que Gustavo Pérez presentara su renuncia al cargo de Gerente Deportivo.

El conjunto rojiamarillo confirmó la decisión mediante un comunicado dirigido a los medios de comunicación, su afición y la opinión pública.

Gustavo Pérez deja el Herediano

Gustavo Pérez decidió presentar su renuncia al cargo de gerente deportivo del Club Sport Herediano, poniendo fin a su etapa dentro de la institución.

El club agradeció el trabajo, compromiso y profesionalismo que Pérez mostró durante el periodo en que formó parte de la estructura deportiva.

“Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, indicó el Herediano en su comunicado.

Pérez se marcha tras una etapa exitosa

Durante la gestión de Gustavo Pérez, el Club Sport Herediano consiguió importantes títulos a nivel nacional.

Según detalló la institución, durante su periodo al frente de la estructura deportiva, el equipo conquistó dos torneos nacionales, una Supercopa y una Recopa.

La institución no informó, de momento, quién ocupará el puesto tras la renuncia de Pérez.

El club destacó los logros alcanzados durante su gestión y le deseó éxitos en sus próximos proyectos profesionales.

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