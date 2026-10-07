Clínicas y Ebáis preparan campañas en el mes de la lucha contra el cáncer de mama

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, las clínicas y Ebáis preparan campañas para motivar a las mujeres y hombres a realizarse el autoexamen de mamas.

Las autoridades insisten en que la autoexploración no sustituye los controles médicos, pero sí puede ayudar a reconocer cambios y consultar oportunamente.

“Es una enfermedad que podemos detectar muy pronto. Una vez al mes, debemos realizarnos el autoexamen y seguir los pasos que se indican en todas las clínicas, donde encontrarán información sobre cómo realizarlo correctamente. Entonces, sería importante que tanto mujeres como hombres se lo realicen”, sostuvo la enfermera Gabriela Pérez.

Datos de la Caja señalan que más de 60 mil mujeres en el país esperan un tamizaje de este tipo y que los tiempos de espera superan los 100 días.