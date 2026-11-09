Clima para este lunes: ¿Seguirán las lluvias y la tormenta?

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Las lluvias darán una tregua en algunas regiones de Costa Rica este lunes, luego de que el sistema de baja presión que afectó al país durante el fin de semana se alejara del territorio nacional.

Sin embargo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que todavía podrían presentarse aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde.

Su alejamiento marca el fin de su influencia directa y permitirá el regreso de condiciones más características de la etapa de transición en el Pacífico y el Valle Central.

¿Cuál es el pronóstico para este lunes?

Según el pronóstico del IMN, la mañana tendrá condiciones estables y un mayor calentamiento. No obstante, durante la tarde ingresará humedad que favorecerá lluvias dispersas y aguaceros aislados con tormenta eléctrica.

Las precipitaciones podrían concentrarse en las zonas montañosas del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte.

Por lo tanto, aunque se espera un ambiente más cálido durante las primeras horas del día, las condiciones podrían cambiar conforme avance la tarde.

IMN lanza advertencia

Pese a que el sistema de baja presión se alejó, las autoridades meteorológicas mantienen la atención sobre los niveles de saturación del suelo.

El IMN recomienda mantener la precaución en sitios propensos a inundaciones, debido a la posible acumulación de agua en quebradas y sistemas de alcantarillado.

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Además, pide buscar refugio seguro ante tormentas eléctricas y evitar permanecer cerca de árboles o tendidos eléctricos. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en casos aislados.