Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión de alrededor de 20 minutos con el mandatario estadounidense Donald Trump durante la cumbre APEC 2026 en Shenzhen, China.

El encuentro, que tuvo como eje central el avance de las negociaciones del T-MEC, fue calificado por Sheinbaum como positivo y muy agradable.

La mandataria anunció que ambos volverán a reunirse en diciembre durante el G20 en Mar-a-Lago.

Sheinbaum estuvo acompañada por Marcelo y Roberto y por parte de la delegación estadounidense participaron el secretario de Economía, Howard Lotnick; el secretario de Estado, Rubio; el jefe de oficina, Stephen Miller; y el embajador Greer.

La mandataria mexicana señaló que aunque las negociaciones del T-MEC continúan, existen avances.

Además, indicó que no hay anuncios particulares que comunicar, pero afirmó que los acuerdos comerciales marchan muy bien.

El presidente Trump, según la mandataria, se mostró en muy buen ánimo durante el diálogo.