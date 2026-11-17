Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene una imagen positiva cercana al 70 %, según el seguimiento mensual que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) realiza a las encuestas publicadas en ese país.

La subdirectora del CELAG, Gabriela Montaño, explicó que la serie de mediciones, publicada entre enero y noviembre de este año, refleja una valoración muy estable, con variaciones de apenas unas décimas en cada promedio mensual, que pueden encontrarse dentro del margen de error. Por ello, el análisis se centra en identificar tendencias de mediano y largo plazo.

Montaño señaló que, en el caso de Sheinbaum, se observa una clara tendencia de estabilidad en un nivel muy alto en comparación con los registros de otros presidentes y presidentas del continente, según la evaluación que hace la población de sus gobernantes.

Sobre las causas de esta valoración, la subdirectora indicó que los fenómenos políticos responden a múltiples factores. Entre ellos, destacó el cumplimiento sostenido de los compromisos sociales que la presidenta asumió durante la campaña electoral y los incrementos salariales para trabajadores y trabajadoras, que han superado la inflación.

Según explicó, estas medidas permiten preservar el poder adquisitivo y brindan a la población mayor estabilidad en la economía familiar, así como más certeza para proyectar el futuro.