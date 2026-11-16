Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó a Shenzhen para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2026.

El evento reúne a líderes de 21 economías de la región. La mandataria fue recibida en el aeropuerto internacional por el director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong.

Representantes del gobierno chino y funcionarios de la comitiva mexicana también recibieron a Sheinbaum a su arribo.

Como parte de su agenda, la presidenta tiene previstas reuniones bilaterales con líderes de China, Canadá, Australia y Vietnam.

La mandataria participará además en encuentros con representantes empresariales de Asia-Pacífico, donde expondrá las oportunidades de inversión que ofrece el país.

La visita cobra relevancia porque México fue elegido para presidir y albergar la cumbre APEC en 2028, lo que representa una oportunidad para fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

Se tiene previsto que Sheinbaum regrese a territorio mexicano el próximo 20 de noviembre tras concluir su agenda.