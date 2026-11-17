Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Las cirugías vespertinas están paralizadas en varios hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por un cambio en la modalidad de atención, lo que afecta a miles de pacientes que esperan una cirugía.

La Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) señaló que las jornadas quirúrgicas después de las cuatro de la tarde se detuvieron tras la implementación del modelo MUP, que introdujo cerca de 12 modificaciones respecto a las modalidades anteriores y que, según el gremio, resultó poco atractivo para el personal de enfermería y médico.

El delegado de la ANEP en el Hospital Calderón, Greivin González Alfaro, explicó que el cambio dividió al personal crítico, sacó al personal del arsenal quirúrgico —encargado de procesar el instrumental— y retiró a los compañeros de recuperación.

En el Hospital San Rafael de Alajuela, la delegada Marta Elena Ramírez Chacón indicó que el programa de listas de espera está paralizado y que las cirugías vespertinas de ginecología, vascular, cirugía general y oftalmología no se realizan debido a la modalidad MUC, que viene a sustituir las cirugías cuncas de trauma ortopédico.

La ANEP pidió mantener las jornadas de producción quirúrgica y las cuncas mientras se evalúa técnicamente el nuevo modelo, y cada unidad decidió no realizar estas jornadas hasta que la Caja haga una revisión integral del programa.

González Alfaro detalló que la semana pasada enviaron una nota dirigida a Mónica Taylor y a la gerencia para que los atiendan y puedan revisar los criterios técnicos de las modificaciones.

Además, solicitaron revisar las condiciones de pago y garantizar la participación de todo el personal necesario para realizar operaciones.