Cirugía abdominal: el papel del movimiento en la recuperación

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La rehabilitación por cirugía abdominal busca recuperar la fuerza muscular, proteger las cicatrices y evitar adherencias y complicaciones en la respiración o la parte circulatoria.

El Dr. Pablo Saravia, fisioterapeuta, explica por qué cuando alguien está recién operado lo que menos quiere es moverse por el dolor, pero los médicos no dan de alta al paciente si no camina.

El especialista detalla que se debe caminar el mismo día de la cirugía como parte de la movilidad temprana y que al levantarse hay que hacerlo de lado y con cuidado.