Cinco privadas de libertad salen de prisión durante el día para trabajar en un vivero del MOPT

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Cinco mujeres privadas de libertad del CAI Vilma Curling salen por primera vez del centro penitenciario para cumplir jornadas diurnas en un vivero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El nuevo lugar de trabajo está ubicado en San Vicente de Moravia y forma parte del programa Cero Ocio.

Las mujeres inician su jornada desde las 6 de la mañana, cuando llenan bolsas, eliminan espinas, deshierban y siembran árboles y plantas. Esas especies se utilizan posteriormente para embellecer diferentes carreteras nacionales.

El jefe policial del CAI Vilma Curling, Greivin Alfaro, calificó la incorporación de las mujeres al programa como una excelente oportunidad de labor social.

Señaló que el vivero es importante para el país porque de ahí salen las plantas que embellecen las calles y contribuyen a la flora, la fauna y el ecosistema.

Añadió que en el lugar se reproducen algunas especies que resultan difíciles de cultivar. Estas experiencias permiten a las participantes fortalecer hábitos y adquirir herramientas para su reinserción social.