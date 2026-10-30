Cinco oficiales de seguridad portaban armas sin permiso

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La Dirección de Servicios de Seguridad Privada realizó un operativo en Cartago en el que inspeccionó 24 empresas de seguridad y detectó a cinco oficiales que portaban armas de fuego sin contar con el carné que los autoriza para ello.

Durante la inspección, las autoridades verificaron además que todas las armas en propiedad de las compañías estuvieran debidamente registradas, como parte de las acciones periódicas que se desarrollan en diferentes puntos del país para velar por el cumplimiento de los requisitos.