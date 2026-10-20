Cierran carretera nacional por enorme hundimiento que impide el tránsito

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un enorme hundimiento obligó al cierre total de un tramo en la Ruta 2, carretera Interamericana Sur, entre La Guaria y el kilómetro 40 de Piedras Blancas de Osa, debido a que el daño impide el paso de vehículos por la zona.

El deslizamiento provocó que parte de la carretera cediera y dejara un carril completamente afectado, por lo que las autoridades cerraron el paso para evitar riesgos a los conductores.

Fotos de lo ocurrido

Pese a la magnitud del daño, no se reportaron accidentes de gravedad ni vehículos afectados por el hundimiento. Sin embargo, la emergencia sí generó una importante afectación en el tránsito de este sector del sur del país.

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De momento, los conductores deben evitar este tramo de la Interamericana Sur, ya que no hay paso entre los puntos afectados.