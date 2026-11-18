Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La agencia de viajes UPSSA Travel anunció en redes sociales el cierre inmediato de sus operaciones tras más de 25 años en el mercado.

La decisión deja a decenas de clientes con viajes pendientes a Estados Unidos y Europa.

El viernes, la empresa despidió a su personal y desocupó el local que ocupaba en Barrio Amón.

Cuando Noticias Repretel visitó el edificio, el letrero de UPSSA Travel todavía pedía a los clientes que tocaran el timbre, pero nadie atendía.

Una clienta pagó $2.400 por un viaje a Europa

La mujer contó a Noticias Repretel que pagó $2.400 para conocer Europa por primera vez y celebrar allá su cumpleaños. Antes de elegir la agencia, investigó su trayectoria.

Le dio confianza que llevara tantos años en el mercado y que figuras públicas la promocionaran.

¿Qué dice la agencia de viajes sobre los reembolsos?

UPSSA Travel atribuyó sus problemas financieros a una presunta estafa por parte de un tercero.

La empresa anunció que recurrirá a un proceso concursal para ordenar sus deudas e intentar devolver el dinero a sus clientes.

Por ahora, no ha dado una fecha para los reembolsos.

Es la segunda agencia de viajes que anuncia su cierre en menos de 15 días. La semana pasada, Lucy Tours también comunicó que cerraba sus operaciones.

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