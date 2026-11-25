Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Manifestantes se congregaron este miércoles en la Plaza de la Democracia, en San José, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La movilización comenzó cerca de las 4 de la tarde en el Parque de la Merced y concluyó en dicho punto de la capital.

La actividad fue convocada por colectivas feministas, organizaciones religiosas y movimientos estudiantiles.

Las participantes salieron a las calles para denunciar los 24 femicidios registrados en lo que va del 2026, así como los hechos violentos que afectan a las mujeres en el país.

La marcha se vio marcada por disturbios entre algunas de las personas manifestantes y oficiales de la Fuerza Pública.

Producto de estos hechos, tres personas fueron aprehendidas por las autoridades, quienes indicaron de momento que al parecer intentaban rayar el edificio de Caja de Andes.

Una de las participantes se refirió a la violencia que enfrentan las mujeres: “25 de noviembre es reconocido en muchos países como el día para protestar la violencia contra la mujer, la violencia de género. Tenemos estadísticas alarmantes que merecen y necesitan ser escuchadas”.

Por otro lado, Debbie Garay, fiscalía adjunta de género, sostuvo que las autoridades del Ministerio Público mantienen las puertas abiertas las 24 horas del día para las mujeres que necesitan denunciar y buscar protección.

La Fiscalía reconoce que denunciar no garantiza que una mujer esté completamente a salvo, pero insiste en la importancia de visibilizar la violencia y ser atendidas por la institucionalidad.