Cielo refresca el camerino en la gran final de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Durante cada gala de La Voz del Más Allá, Agua Cielo ha estado presente acompañando a los participantes y al equipo de producción. En la gran final, por supuesto, no podía faltar para refrescar el camerino.

La caracterización es una parte fundamental del programa, pues cada detalle cuenta para dar vida a los grandes artistas. El peinado y el maquillaje permiten completar cada transformación y hacer que las imitaciones luzcan lo más fieles posible.

Para acompañar esas largas jornadas de preparación, Agua Cielo hidrata al equipo y a los participantes con sus diferentes sabores y opciones con antioxidantes.

Durante el proceso, Julián Muñoz, intérprete de Elvis Presley, nos contó que su caracterización incluyó peinar su cabello y agregar las patillas características del artista.

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