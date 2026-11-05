Choque múltiple colapsa la General Cañas

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Una colisión múltiple provoca complicaciones viales la mañana de este jueves sobre la ruta 1, en el tramo de la Bernardo Soto, frente a la Zona Franca BES, en sentido hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Las imágenes de la escena muestran varios vehículos involucrados en el choque, algunos de ellos con daños y muy cerca unos de otros.

Tránsito reporta paso lento

El accidente genera tránsito denso en este sector, por lo que los conductores que circulan hacia el aeropuerto enfrentan demoras.

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Una patrulla de la Policía de Tránsito ya está en el sitio para atender la situación y regular la circulación.

De momento, no han trascendido detalles sobre personas heridas ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.