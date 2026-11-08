Choque entre carro y motocicleta deja víctima inconsciente y crítica

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Un choque entre una motocicleta y un vehículo provocó una emergencia atendida por la Benemérita Cruz Roja Costarricense.

Según la versión preliminar, tras el impacto quedó una víctima en condición crítica. Esta presentaba golpes en codos y piernas y requirió traslado en una unidad básica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El suceso ocurrió en Río Segundo de Alajuela, a eso de las 11:19 a. m. de este domingo 8 de noviembre.

De momento, no hay información sobre el estado actual de la víctima tras el choque.

Por: Camila Rosales Méndez

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