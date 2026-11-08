Choque entre carro y camión deja un muerto

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Un hombre de apellido Núñez, de 33 años, murió la madrugada de este domingo tras un choque frontal entre el vehículo liviano en el que viajaba y un camión en Buenos Aires centro, Puntarenas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el accidente ocurrió alrededor de la 1:10 a. m., por razones que aún están bajo investigación.
De acuerdo con la versión preliminar, Núñez conducía un automóvil cuando, aparentemente, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un vehículo pesado.
El impacto provocó la muerte del conductor del carro.
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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que será trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.
El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.