Choque entre carro y camión deja un muerto

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Un hombre de apellido Núñez, de 33 años, murió la madrugada de este domingo tras un choque frontal entre el vehículo liviano en el que viajaba y un camión en Buenos Aires centro, Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el accidente ocurrió alrededor de la 1:10 a. m., por razones que aún están bajo investigación.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la versión preliminar, Núñez conducía un automóvil cuando, aparentemente, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un vehículo pesado.

El impacto provocó la muerte del conductor del carro.

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Más detalles

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que será trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.