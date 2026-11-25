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Un accidente en la Autopista General Cañas dejó una persona prensada, según un reciente informe de Bomberos en su aplicación.
Hecho se reportó a eso de las 7:05 a.m.
Se presentó la colisión entre un camión y un vehículo liviano. Producto del choque, una persona se encuentra prensada.
Accidente se presentó específicamente en El Coyol, frente a la Dos Pinos, sentido hacia San José. Se recomienda los conductores tomar las prevenciones del caso.
Información en desarrollo.
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