Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un accidente en la Autopista General Cañas dejó una persona prensada, según un reciente informe de Bomberos en su aplicación.

Hecho se reportó a eso de las 7:05 a.m.

¿Qué pasó?

Se presentó la colisión entre un camión y un vehículo liviano. Producto del choque, una persona se encuentra prensada.

¿En que zona de la General Cañas se dio el accidente?

Accidente se presentó específicamente en El Coyol, frente a la Dos Pinos, sentido hacia San José. Se recomienda los conductores tomar las prevenciones del caso.

Información en desarrollo.

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